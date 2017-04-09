Şanlıurfa'da müteahhit tabancayla öldürüldü

ŞANLIURFA’da, müteahhitlik yapan 29 yaşındaki Fatih Çiftçi, başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Gölpinar Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü saptandı. Güvenlik güçlerinin incelemesinde öldürülen kişinin müteahhitlik yapan Fatih Çiftçi olduğu belirlendi. Çiftçi'nin cesedi otopsi için morga gönderildi.

Polis ekipleri, Çiftçi'yi tabancayla vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.