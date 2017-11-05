S.Arabistan karıştı; prenslere gözaltı

Suudi Arabistan dün gece çok hareketli saatler yaşadı. Saldırının hemen sonrasında ise Ulusal Muhafızlar Bakanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı görevlerinden alındı. Ancak Suudi ülkesinin hareketli gecesi daha yeni başlamıştı. Güvenlik bürokrasisindeki önemli görevden almaların ardından ajanslara onlarca Suudi prens, bakan ve iş adamının da gözaltına alındığı haberleri düşmeye başladı. Gözaltıların ardında ise başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu bulunuyor. Veliaht Prens Salman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ve tüm dünyanın ilgisini çeken 'Ilımlı İslam'a dönüyoruz' açıklamasıyla gündeme gelmişti. Suudi Arabistan'daki üst düzey bu gözaltıların bu açıklama ardından gelmesi de dikkat çekici...