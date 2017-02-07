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Sarıyer'de PKK üyesi bir kişi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK örgütü mensubu 1 kişi İstanbul Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Sarıyerde PKK üyesi bir kişi yakalandı
07 Şubat 2017 Salı 12:03 tarihinde eklendi.
 
 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan S.Y.'nin, önümüzdeki günlerde örgütsel faaliyetlerde bulunmak üzere Sarıyer Garipçe Mahallesi'ne geldiğini tespit etti. 
 
 
S.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. PKK'nın Bağcılar İlçe Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Jandarmanın S.Y.'nin bağlantılı olduğu terör örgütü mensuplarıyla ilgili araştırma yaptığı belirtildi.