Savcılıktan CHP'li Tezcan'a soruşturma

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bunun ardından Eşkinat'a destek vermek için kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Üç Kemaller Parkı'nda toplanan kalabalığa seslendi.

Tezcan hakkında, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılığın tahkikat evrakını Tezcan'ın milletvekili olması nedeniyle yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği öğrenildi.