Şehit babasına anlamlı hediye

BAĞCILARLI Bilgi Evi öğrencileri 15 Temmuz hain darbe girişimi konulu özel etkinlikte davetlileri duygulandırdı.Bilgi Evi öğrencileri 15 Temmuz’da Çengelköy’de şehit düşen Halil Kantarcı’nın babasına sürpriz yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kursiyer Furkan Tuncil’in çizdiği şehit Halil Kantarcı’nın kara kalem resmini babası Ali Kantarcı’ya hediye etti. Çağırıcı, sosyal medyadan görünce resmi satın almak istediği öğrenilen Kantarcı’ya “Parası 15 Temmuz’da ödendi” dedi. Kantarcı, Çağırıcı’ya teşekkür ederken Furkan Tuncil’i de tebrik etti.

Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile veliler ve öğrenciler katıldı. Programda ayrıca Kaymakam Çiftçi ile Başkan Çağırıcı baba Kantarcı’ya Bilgi Evi öğrencilerinin yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halil Kantarcı’ya ait folyo çalışmasını hediye etti.

Programın ilerleyen anlarında minik öğrenciler darbe girişiminde milletin gösterdiği kahramanlığı tiyatro gösterisi ile yeniden canlandırdı. Öğrencilerin oratoryo gösterisinin ardından sahne alan Öğretmenler Korosu da seslendirdikleri kahramanlık türküleriyle alkış topladı.