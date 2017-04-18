Şehit hakimin memleketi Ordu’ya ateş düştü

TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan’ın acı haberi memleketi Ordu’ya ulaştı.

Tunceli’de görevli hakim Onur Alan’ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu’nun merkez Altınordu İlçesi’ne bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli’ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan’ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.