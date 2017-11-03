Şehitler gözyaşlarıyla uğurlanıyor

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Şehit Sözleşmeli Er Ömer Küçük, Hatay'da toprağa verildi

Ramazan ÇELİK- Vasi KÖSE/KIRIKHAN (Hatay)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere ailesinin oturduğu Kırıkhan'ın Özsoğuksu Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi, babası Cuma, annesi Ayfer Küçük'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda yakını tarafından karşılandı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

Buradaki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Valisi Erdal Ata, milletvekilleri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39'uncu Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Teyfik Erkan Olgay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, şehidin yakınları, ilçedeki okullarda bulunan öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Şehidin annesi Ayfer Küçük, oğlunun cenazesi alana getirilirken fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anneyi yakınları teselli etti. Baba Cuma Küçük de güçlükle ayakta durdu. Şehidin cenazesi Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin geçen yıl Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İrfan Mert'in kuzeni olduğu belirtildi.

Şehit babası: İşte benim yavrum

Hakan AKGÜN- Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca'nın babası Ayhan Karaca, helallik sırasında oğlunun fotoğrafını kalabalığa gösterip, "İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parçası" diyerek ağladı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak babasının oturduğu Canik İlçesi'ndeki evinin önüne getirildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı helallik sırasında şehidin babası Ayhan Karaca, oğlunun fotoğrafını eline alıp, kalabalığa dönerek, "İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parcası. Biricik evladım. Vatan sağolsun" diyerek gözyaşı döktü. Abla Ceylan Karaca ise şehit kardeşini, üniformasını giyerek karşıladı. Tabuta sarılan acılı abla, "Yavrum, kardeşim evine böyle mi gelecektin" diye ağıt yaktı.

Helallik sonrasında Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca'nın cenazesi, tören için İlkadım İlçesi'nde bulunan Büyük Cami'ye götürüldü.

ŞEHİTİN ANNESİ: OĞLUM, AĞLAMAYACAĞIM YAVRUM

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca'nın cenazesi, tören için helallik alındığı baba ocağının ardından İlkadım İlçesi merkezinde bulunan Büyük Cami’ne getirildi. Öğle namazı sonrasında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehidin ailesi katıldı.

Cenaze töreninde şehit oğlunun fotoğrafına sarılarak öpen anne Hatice Kanber, "Oğlum, ağlamayacağım yavrum. Seni güle güle göndereceğim" diyerek gözyaşı döktü. Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca, düzenlenen askeri geçidin ardından toprağa verilmek üzere Çarşamba ilçesine gönderildi. Şehit Erkan'ın cenazesi, ilçede bulunan Eğirikum Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kırşehir şehidini uğurladı

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR, (DHA)- HAKKARİ Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 8 güvenlik görevlisinden 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun, memleketi Kırşehir'de düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'de 3 yıldır görev yapan ve 4 ay önce ailesinin yanına gelerek iznini geçiren Şehit Er Recep Kavun’un için Kırşehir Cacabey Camii önünde düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Necati Şentürk, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 22'nci Dönem Kırşehir Milletvekili Hacı Turan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, başta olmak üzere binlerce kişi katıldı. Bakan Tüfenkci Cuma namazını Cacabey Camii’nde kıldıktan sonra tören alanında bulunan Şehit Tayfun Kavun’un ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Er Tayfun Kavun'un bayrağa sarılı tabutu başında ailesi gözyaşı döktü. Baba Recep Kavun, “Canım oğlum vatan sağolsun, gerekirse ben de askere gideceğim. Onun yerini ben dolduracağım. İnanmıyorum öldüğüne, O ölmedi” diye konuşurken, şehidin annesi Ayşe Kavun, kardeşi ve yakınları tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Er Tayfun Kavun’un aaşı omuzlara alınarak cenaze aracına kondu ve Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.