Şehitlerimizin cenazeleri enkaz bölgesinden alındı

Dün Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve daha sonra Kocatepe köyü kırsalına kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazesi ancak bugün sabah saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı. Dün jandarma va AFAD ekiplerinin ulaştğı enkaz alanına yolun kapalı olması ve kötü hava koşullarından dolayı alınamayan ancak ekiplerin sabaha kadar başlarında beklediği 12 şehidin cenazeleri sabah saatlerinde havanın açmasıyla olay bölgesine inebilen sikorsky helikopterlerle alındı. Gece saatlerinde enkaz başında beklerken dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren jandarma ve polis özel harekat timlerinin dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül köyüne gelerek buradaki evlerde kaldıkları öğrenildi.

12 şehidin cenazesi helikopterlerle Elazığ'a götürülürken şehit cenazelerinin bulunduğu helikopterlere taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü.

12 ŞEHİDİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında hava muhalefeti nedeniyle dün düşen helikopterde şehit olan 12 şehidin naaşı bugün sabah saatlerinde Elazığ'a getirildi. Burada yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek törenle 12 şehidin naaşı memleketlerine uğurlanacak.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düşen helikopterde şehit olan 12 şehidin naaşı helikopterlerle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na getirildi. Helikopterden alınan şehit naaşları ambulanslarla hastane morguna getirildi. Burada yapılacak otopsinin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanacak. Şehit naaşlarının getirildiği üniversite kampüsü içerisinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cenazelerin getirildiği Fırat Üniversitesi'ne Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ ve askeri yetkililerin de geldiği göründü.