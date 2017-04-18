Şehitlerin evinde yas

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesinde düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinde şehit olanlardan polis memuru Azam Güdendede'nin acı haberi Konya'daki baba evine ulaştı.

Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'da merkez Karatay İlçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Caddesi Karpol Sitesi'nde oturan ve sitenin yöneticiliğini yapan babası emekli Muzaffer Güdendede ve annesi Rukiye Güdendede'nin, helikopterin düştüğü haberini internet sitelerinden öğrendikleri belirtildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren anne ve babayı yakınlarının sakinleştirdiği, bekar olan şehit Azam Güdendede'nin ağabeylerinden Ziya Güdendede'nin veteriner hekim, diğer ağabeyi İbrahim Güdendede'nin de polis memuru olduğu ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Güdendede'nin Tunceli'deki görev süresinin bitmesine ise 2 ay kaldığı belirtildi. Şehit Güdendede'nin cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

Tunceli'deki şehit ateşi, Kayseri'ye düştü

KAYSERİ, (DHA) - TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinde şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci’nin memleketi Kayseri’deki baba evinde yas var.

Tunceli’de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter, Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Helikopterde bulunan 11 kişiyle birlikte polis memuru Ahmet Cihan Kilci de şehit oldu. Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nde görev yapan Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci’nin şehadet haberi, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi’nde oturan babası Ejder ve annesi Dilber Kilci’ye yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan anne Dilber Kilci fenalaşırken, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bekar olan şehit polis memuru Kilci’nin, MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci’nin yeğeni olduğu öğrenildi.

Şehit hakimin memleketi Ordu’ya ateş düştü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan’ın acı haberi memleketi Ordu’ya ulaştı.

Tunceli’de görevli hakim Onur Alan’ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu’nun merkez Altınordu İlçesi’ne bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli’ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan’ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.

Şehit astsubayın ateşi Çorum'a düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'a ulaştı.

Tunceli Pülümür'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Sungurlu’nun Akçay Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Hasan Karaman ve annesi Mine Karaman’a acı haberi askeri yetkililer ile İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Karaman’ın cenazesi, Tunceli’deki askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın memleketi Sungurlu’ya gönderileceği belirtildi.

Şehit ateşi Kütahya'ya da düştü

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, (DHA)- TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olanlardan polis memuru teknisyen 44 yaşındaki evli 2 çocuk babası Murat Ködük'ün memleketi Kütahya'daki yakınları yasa boğuldu.

Polis memuru Murat Ködük'ün şehit olduğu haberini Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yıldırım ile Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Gülbahar Önderışık, Osmangazi Mahallesi Mermer Sokak'ta oturan ve marangozluk yapan babası Mustafa Ködük ile annesi Zahide Ködük'e verdi. Şehidin 2 katlı babaevinin önünde bir 112 ambulansı hazır bekletildi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Murat Ködük'ün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde helikopter teknisiyeni olarak görev yaptığı, eşi ve 2 çocuğunun da Diyarbakır'da bulunduğu öğrenildi.

Bu arada şehitlerden Balıkesirli olan evli 2 çocuk babası polis memuru Ekrem Dereli'nin de 12 yıla yakın süre Kütahya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev yaptıktan sonra geçen yıl Tunceli'ye tayininin çıktığı belirtildi.