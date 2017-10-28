Seks tuzağı çetesi çökertildi!

ADANA'da barda tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine götürüp, çıplak fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptığı öne sürülen kadın ile erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Hatice B. ve Sabia K., konsomatris olarak çalıştıkları bara gelen 45 yaşındaki Ali Ş. ile eğlendi. Kadınlar daha sonra Ali Ş.'ye cinsel ilişki teklif ederek evlerine götürdü. Bir süre sonra eve gelen Hatice B.'nin işbirliği yaptığı kardeşi 22 yaşındaki Ali Can B. ve 47 yaşındaki Metin K., Ali Ş.'nin boğazına bıçak dayayıp paralarını istedi. Parası olmadığını belirten Ali Ş.'nin otomobilinin anahtarını aldığı öne sürülen iki şüpheli araçtaki 89 bin 250 lira parayı aldı. Ayrıca otomobilde bulunan kredi kartı ile 3 bin lira para çekti. Olayın ardından evden çıkan Ali Ş. evli olduğu için polise gidip şikayetçi olmadı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLI ŞANTAJ

Hatice B.'nin 26 Ekim'de, yine aynı bara eğlenmek için gelen Hasan A.'ya cinsel ilişki teklif etti. Eve giden adam, soyunduğu sırada içeri Metin K., elindeki bıçağı Hasan A.'nın boğazı ve kalbine dayadıktan sonra parasını istedi. Hasan A. yanında parasının olmadığını söyleyince, Metin A. çıplak adamın fotoğraflarını çektikten sonra cep telefonundan ailesinin de numarasını alarak, fotoğrafları yakınlarına göndereceğini söyledi. Aynı zamanda Hasan A.'ya boş senete imza attırıldı. Evden çıkan Hasan A., polise giderek şikayetçi oldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, polis söz konusu bara giderek, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eve gitmeden bir restoranda yemek yiyen Hasan A.'nın, Hatice B.'ye bir demet gül aldığı, yemek yedikten sonra ayrıldıklarını anın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

Şüphelileri yakalamak için müşteri gibi davranan polis, kadınlara buluşup cinsel ilişkiye girmek istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden Hatice B. yanında Metin K. ile verilen adrese gelince yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 92 bin 250 lira para ele geçirildi. Yakalanan zanlılar ise suçlarını kabul etmedi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.