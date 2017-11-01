Serdar Kuzuloğlu gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Silikon Vadisi olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan örgüt üyeleriyle bağylantılı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele şubesi ekipleri, İzmir merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda; öğretim üyesi, doktor ve öğretmen ile bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Serdar Kuluoğlu'nun, ifadesi alınmak üzere İzmir'e götürüleceği belirtildi.

Şüphelilerin, daha önce gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçının, FETÖ'nün Silikon Vadisi yapılanmasına ilişkin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlendiği bildirildi. Bazı şüphelilerin ise ABD'de ikamet ettiği belirlendi.