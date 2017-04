Serdar Ortaç açıkladı; kumarda kaç milyon dolar kaybetti

Özel yaşantısından meslek hayatına birçok konuda açıklamalarda bulunan Ortaç, kumarla ilgili de çarpıcı ifadelerde bulundu.

'AT ALDIM'

Kendisine yöneltilen "Kumar hâlâ devam ediyor mu?" sorusunu cevaplayan Ortaç, "Yok, öyle eskisi gibi büyük paralarla büyük oyunlar oynamıyorum. Şimdi kendimi meşgul edecek, depresif havadan çıkarak başka bir şeye başladım." diyerek kendisine at aldığını söyledi: "Kendime at aldım. New York’ta yarışlara çıkıyor. Hatta 3’üncü oldu. Şimdi tay alıyorum. Chloe ismini vereceğim. O da koşacak. Kendimi kumardan uzak tutacak her şeyi deniyorum."

'HESAPLARSAN DAHA FAZLASI DA ÇIKAR'

"Kumarda 40-50 milyon dolar para kaybettiğiniz söyleniyor" sorusu üzerine de 'Doğrudur' diyen Ortaç, "Olabilir, doğrudur. Hesaplarsan daha falzası da çıkar. Bu konuda salağım gerçekten. Akıllı adam bunu yapmaz. Keşke yapmasaydım." ifadelerini kullandı.