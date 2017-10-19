Serel Yereli isyan etti! Cinsel içerikli film göndermesi...

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sırtı çıplak bir şekilde görülen fotoğrafını paylaşan Serel Yereli, bu karesi ile adından söz ettirmişti. "Serel’den üstsüz paylaşım" başlıklarıyla haber olan genç oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni almıştı.

Yereli, yayınladığı fotoğrafa ilişkin çıkan haberler sonrası İnstagram'ın hikaye bölümünden dikkat çekici bir paylaşım daha yaptı.

21 yaşındaki oyuncu, söz konusu haberlerin abartıldığını vurgulayarak, "Üstsüz fotoğraf öyle olmaz, hiç porno izlemiyormuşçasına haber yapmayın. Birbirimizi kandırmayalım! Bir sırt gösterdik diye" satırlarıyla tepkisini dile getirdi.