Sette şaka; kaburga kırdı

KANAL D’nin sevilen dizisi “Hayat Şarkısı”nın setinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı. Dizinin Bayram Cevher’i Ahmet Mümtaz Taylan, çekim arasında arkadaşlarıyla şakalaşırken acı içinde yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan ve bir seri kontrolden geçiliren usta oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ortaya çıktı. Kazanın detaylarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan, Taylan, birkaç günlük dinlenmenin ardından sete döndü. Ünlü oyuncu, çekimlere devam etmesine engel bir durum olmadığını söyledi: “Doktorların söylediğine göre kaburgalarım 6 haftada kaynayacakmış. Durumum iyi, sadece hareketlerimde dikkat ediyorum o kadar. Zaten bunun bir ilacı ya da bir tedavisi yok. Kendi kendine iyileşecek, ben de iyileşmesini bekleyeceğim.”

Eski gününe döndü

İki hafta boyunca pazar günleri ekrana gelen “Hayat Şarkısı”, yeni kararla eski gününe döndü. Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, dizinin eskiden olduğu gibi salı akşamına alınmasıyla ilgili şöyle dedi: “İzleyicimizle salı günleri buluşmaya alışmıştık. Alışkanlıklar önemlidir, yine salıları buluşmaya devam edeceğiz.”

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