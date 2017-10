Sevgilisine kaçmak isterken canından oldu!

BURSA'da sevgilisinin yanına kaçmak için birbirine bağladığı çarşaflarla kilitli olduğu iddia edilen 3'üncü kattaki evin balkonundan inmeye çalışan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli üştü. Genç kız olay yerinde ölürken aşağıda kendisini bekleyen aynı yaştaki sevgilisinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kübra Dikmeli, anne ve babasını kaybedince iki ağabeyi ile yaşamaya başladı. Ağabeyleri genç kızın 3 yıllık sevgilisi 16 yaşındaki Engincan B. görüşmesine karşı çıkarak iddiaya göre, onu bir süreden bu yana odaya kilitledi. Genç kız evden kaçmayı planlayarak sevgilisi Engincan B.'ye haber verdi. Engincan B., iki arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne geldi. Evdeki iki çarşafı uç uca bağlayan Dikmeli, kıyafet ve diğer eşyalarını içine yerleştirdiği çantayı attı. Andından birbirine bağladığı iki çarşafa tutunarak 3'üncü kattaki odasının penceresinden inmeye çalıştı. Ancak, Kübra Dikmeli çarşaflara tutunamayınca düşerek ağır yaralandı. Sevdiği kızın düşerek ağır yaralanması üzerine sevgilisi onu ağır yaralı halde cadde üzerine taşıyarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Dikmeli'nin genç kızın öldüğünü tespit etti.

"O KIZ YA BENİM OLACAK YA DA BENİM"

Geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak sevgilisi Kübra Dikmeli ile görüşemediği için öfkeli olduğunu belirten Engincan B., genç kızın ağabeyleini hedef alarak, "Yanımda olmadığın her gün, her saat, her dakika ve her saniye öfkem bizi ayrı tutanlara gittikçe çoğalıyor. Sabrımla oynuyorlar resmen. Ne yapacağımı şaşırdım ama buradan onlara sesleniyorum; ben bu hayatta oldukça kimseye yar olmayacak o kız, ya benim olacak ya da benim. Bu hayatta yaşadığım sürece önce Allah'a sonra bana emanet. Şimdilik sahne sizde, elinizden geleni yapın. Ben üzüldükçe, hırslanıp yıkıldıkça, güçlü kalkıyorum ve kaybetmek hiç benden yana değil. Uzun lafın kısası, bu şekilde devam ederse yaptığınız k....lik, ben sonlandıracağım kapınıza gelip" diye yazdı.

Gözaltına alınan Engincan B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve bu uyuşturucuyu içmek için kullanılan bir aparat bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNŞALLAH DÜŞMEM NOTU

Genç kızın sevgilisine yazdığı notta, "Tamam ben oraya kadar incem çarşafları birbirine bağlayarak şimdi düşünüyorum. O çarşafı nereye bağlayayım. Ama incem inşaallah düşmem" diyerek düşmekten korktuğunu ifade ettiği görüldü.