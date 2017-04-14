Sevgilisine kızdı, dehşet saçtı

ÖNCE SEVGİLİSEYLE SONRA SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI KİŞİLERLE

Olay dün akşam 21.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgilisiyle tartışan 21 yaşındaki Eray Aygün dışarı çıktıktan sonra 2 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Görgü tanıkları anlattıklarına göre belinden silahını çıkarıp ateşleyen Aygün tartıştığı 2 kişiyi vurdu.. Caddede yürümeye devam eden saldırgan bu kez 4 kişilik bir grubun üzerine kurşun yağdırdı. Aygün'ün bu kişeleri de "ne bakıyorsunuz" diye bağırdıktan sonra vurduğu öğrenildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ CADDEDE 6 YARALI BULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 2'si ağır 6 yaralıyı Bakırköy ve Bahçelievler'deki hastanelere kaldırdı.

1 SENE KALA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Polis Aygün'ün cezaevlerindeki yoğunluğu ortadan kaldırmaya yönelik olarak çıkarılan infaz yasasından faydalanarak cezaevinden çıktığını tespit etti. Gasp suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen Aygün'ün cezasının bitimine 1 sene kala tahliye edildiği öğrenildi. Olay sonrası kayıplara karışan Eray Aygün'ü yakalama çalışmaları devam ediyor.

PANİK ANI KAMERADA

Aygün'ün 6 kişiyi vurduğu sırada yaşananlar çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşlar dükkanlarından çıkarak olay yerine bakarken diğer vatandaşlar ise uzaklaşıyor. Yine vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde ise sağlık ekiplerinin yerdeki bir yaralıya müdahale etmesi yer alıyor.