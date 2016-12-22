SGK, Gülen'den 155 bin 594 lirayı istiyor

T24'den Hülya Karabağlı'nın haberine göre, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na SGK'dan gelen belgeler Fethullah Gülen'in emeklilik için gösterdiği hizmet sürelerininde sahtecilik yapıldığını gösterdi. Emeklilik hakkı da elde edemeyen Fethullah Gülen'in sahte evrak kullanarak bu maaşı almaya hak kazandığı anlaşıldı. Olayın ortaya çıkması üzerine SGK, Fethullah Gülen'e bu sürede ödenen 110 bin 547 lira 02 kuruşu, 45 bin 47 lira 83 kuruş yasal faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira 85 kuruş olarak geri almak için harekete geçti.