Silah bırakan ETA dağılmıyor

ETA, kendisine yakınlığıyla bilinen Gara gazetesine dün yaptığı açıklamada bundan sonraki stratejisine dair bir iç tartışmanın yürütüldüğünü açıkladı. Fakat açıklamada örgütün dağılmasına dair hiç bir atıfta bulunulmadığı gibi “yapısal bir öncelik” olarak bağımsızlıktan söz edildi ve “özgürlüğü, demokrasiyi ve barışı garanti altına almak için atılabilecek en devrimci adımın" atıldığını savunuldu.

Açıklamanın Bask Ülkesi'nin milli günü olan 16 Nisan'da yapılması dikkat çekti.

"Silahsızlanma başarıya ulaştı"

Açıklamada ETA barış için aracılık eden Jean-Noël Etcheverry, Michel Berhocoirigoin ve Michel Tubiana’ya; "aşırı sağ hariç" tüm polis güçlerine, halka ve sendikalara sorunun çözümü için çalıştıkları için teşekkür etti. Pek çok militanı cezaevinde bulunan ETA, militanlarının koşulları ve tahliyeleri için merkezi hükümeti tartışmaya ve bunun sonucunda bir süreç başlatmaya çağırdı. Fakat İspanyol hükümeti ETA ile hiç bir şekilde müzakere yürütmeye yanaşmıyor.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, ETA’nın silah bırakacağı yolundaki haberler üzerine silahsızlanma karşılığında örgütün devletten hiç bir şey alamayacağını söylemiş ve "ETA'nın yapması gereken dağılmak ve ortadan kaybolmak" demişti.

8 Nisan’da silah bıraktı

Bask hükümetinin onayıyla Ram Manikkalingam tarafından koordine edilen Ulusal Doğrulama Komitesi, 8 Nisan’da Fransa Bayonne’de yaptığı basın açıklaması aracılığıyla ETA’nın sabahın ilk saatlerinden sivil arabulucular aracılığıyla Fransa’nın çeşitli yerlerindeki 8 cephaneliğin yerini bildirildiğini söylemişti.

ETA, 2011'de tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Fransa ve İspanya’nın bu ateşkes ilanına yanıtı ise iki ülkede ETA’ya karşı yürütülen geniş çaplı operasyonlar olmuştu. Bu operasyonların sonucunda örgütün pek çok militanı tutuklanmıştı.