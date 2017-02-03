Silahlı fotoğrafla 'hayır' diyecekleri tehdit etti

DÜZCE'de S.A. adlı gencin, bir arkadaşıyla ellerinde tabancayla meydanda çektirdikleri fotoğrafı, "Başkanlık sistemine 'hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla Facebook hesabında paylaşması tepki çekti.

Düzce'de oturan S.A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Anıtpark Meydanı'da, bir arkadaşıyla ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğafı, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı. S.A.'nın, "Başkanlık sistemine 'hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti. S.A., tepkiler üzerine bir süre sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı.

Facebook hesabında kapak fotoğrafı bölümünde Sedat Peker'in fotoğrafı bulunan S.A.'nın, silahlı paylaşımıyla ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi.