Sinan Oğan: Memura 'Sizi süreriz' diyorlar

Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, halk oylaması çalışması yapmak üzere geldiği Iğdır'da kalabalık bir taşıt konvoyu ile karşılandı. Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş ile birlikte Tuzluca İlçesi'nde vatandaşlara hitap eden Sinan Oğan, Aralık İlçesi'ne giderken, terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce bombalı pusuyla 14 polisin şehit edildiği Hasanhan Köyü yakınlarında olay yerinde durarak şehit polisler için fatiha okudu. Sinan Oğan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Iğdırlı tek adam rejimine 'hayır' diyecek. Türkiye'de yüzde 53- 57 arası hayır çıkacaktır. Iğdır Valisi herkesi tehdit ediyor. Gittiği her yerde, köylerde 'evet çıkmazsa hizmet gelmez' diyor. Bu köyden 'evet çıkmalı.' Sen devletin valisi misin yoksa AKP il başkanı mısın? Iğdır halkı tehditten bıktı. Hizmet olarak ne vermişisin ki? Gel köylere gidelim hangi hizmet gelmiştir? Iğdır halkı isyan ediyor. 'Kimse bizi tehdit edemez' diyor. Iğdır halkını bir zamanlar PKK tehdit etti ne oldu? Iğdır halkı silahı alıp PKK‘yı kovaladı. Şimdi de hükümetler, valiler halkı tehdit ediyor. Memurlara 'sizi süreriz' diyorlar. Nereye süreceksin? Türkiye’nin sonu, buradan sonra Ermenistan var. Ermenistan’a, Erivan’a mı süreceksin? Daha şimdiden 'evet' çıkmadan bunlar milleti tehdit ediyorlarsa, bir de 'evet' çıkarsa Allah bunların zulümünden milleti korusun. Daha şimdiden zulüm etmeye başlamışlardır. Referandum sonucunda 'hayır' çıkarsa bu ülkede bize yaşama hakkı verilmiyecek mi? Herkes bunu bilsin ki 15 Temmuz darbesini yapanlara, milleti tehdit edenlere, bu millet gereken dersi vermiştir."