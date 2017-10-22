Sinemanın yıldızları Antalya'da parladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali, her yıl düzenlenen geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sinemasının yıldızları, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzüncü Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddeleri boyunca çok sayıda kişi sıralandı. Ellerinde cep telefonlarıyla sanatçıları çekmeye çalışanlar, sevdikleri sanatçılarla selfie yaptı. Cadde boyunca, 'Sinemanın Yıldızları Buradan Geçecek' tabelaları dikkati çekti. Halkın yoğun ilgisine rağmen korteje sanatçıların katılımı düşük oldu. Korteje Necati Şaşmaz, Erhan Yazıcıoğlu, Bulut Aras, Osman Sınav, Murat Han, şarkıcı Bengü gibi isimler katıldı. Korteji izleyenlerin gözdesi ise Necati Şaşmaz oldu.

BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Klasik araçların en önünde ise 1905 model bir araç, Türk sinemasının simge isimlerinden Sümer Tilmaç'ın fotoğrafını taşıdı. Öte yandan bazı klasik araçlar yolda kaldı, bu araçlara binen sanatçılar başka araçlara geçti. Korteje katılan sanatçılardan Bulut Aras, dünyanın en güzel şeyini yaşadıklarını söyledi. Aras, "Bundan güzel şey olabilir mi? Bu kadar güzelliği, sevgiyi ve içtenliği başka bir yerde yaşayamazdık. Karşılıksız sevgi muhteşem bir şey" dedi.

Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu da festivalin olağanüstü başladığını söyledi. Muhteşem bir ilgiyle karşılaştığını belirten Yazıcıoğlu, "Halkımız yerli sanatçılara da büyük ilgi gösteriyor. Demek ki kendi yağımızda da kavrulabiliriz. Çok iyi şeyler yapmalıyız ki dışarıya karşı iyi olalım. Kendi içimizde birleşelim, dışarıya daha çok kafa tutalım. Kortejin sahibi halk ve olağanüstü" diye konuştu.

Şarkıcı Bengü ise çok büyük bir coşku yaşadığını ifıade etti. Kendisi için festivalin güzel geçtiğini kaydeden Bengü, festival kapsamında yarın konser vereceğini söyledii. Bengü, "Bu coşkuyu yaşamak istedim" dedi.

Korteji izleyen bazı kişiler ise istedikleri sanatçıları kortejde göremediklerini söyledi.

SİNEMANIN YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, Onur Ödülleri töreni ve sanatçıların kırmızı halı geçişiyle devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene katılan sanatçılar şıklıklarıyla dikkati çekti. Kırmızı halıda Akademi ödülü, 'SAG' ve 'BAFTA' ödülü sahibi, 'Altın Küre', 'Tony' ve 'Emmy' ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, ABD'li aktris Juliette Lewis ile Türkiye'den Fadik Sevin Atasoy, Necati Şaşmaz, Şoray Uzun, Birol Güven, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem ve festivalin jüri başkanı Filistinli yönetmen Elia Suleiman kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi.

Sanatçıların yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de kırmızı halıdan geçerek salona girdi.

ANTALYA'DA 4 SİNEMA YILDIZI ONURLANDIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların kırmızı halıda yürümesinin ardından Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde Onur Ödülleri töreniyle devam etti. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin yenilenmiş yüzüyle daha büyük ideallere yelken açtığını söyledi. Bu yıl festival kapsamında 6 bin çocuğun sinemanın ışığı ile tanışacağını belirten Türel, "Festivalin ufkunu ve çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. 2006 yılında uluslararası kategori için ilk adımı atmıştık. Bugünkü kortejde de Antalyalılar uluslararası hedeflerine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Korteji tarihinde görülmemiş insan sayısı kadar vatandaşımız izledi. Antalyalıları gönülden kutluyorum" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Türk sinemasını uluslararası yarışmayla desteklemeye devam ettiğini anlatan Türel, Antalya'yı sinema endüstrisinin en iyi merkezlerinden biri yapmak istediklerini aktardı. Türel, şöyle konuştu:

"Festivalimizi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bu konuda Film Forum çok önemli hale gelmiştir. Foruma 205 başvuru oldu ve 48 film finale kaldı. Türkiye'de 30'a yakın film festivali yapılmaktadır. Ancak biz festivalimizi uluslararası alanda daha güçlü yapmaya karar verdik. Türkiye'nin saygın ve uluslararası bir festivali hak ettiğini düşünüyoruz. Antalya Film Festivali olarak uluslararası kulvarda daha güçlü bir şekilde yarışacağız."

ONUR ÖDÜLLERİ

Menderes Türel'in konuşmasının ardından 'Onur Ödülleri' sahiplerine verildi. İlk ödül beyaz perdenin emektar ismi Erkan Aktaş'a verildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'ın elinden alan Aktaş, "Emek verdim, gurur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZDEN KORKUYORLAR'

İkinci Onur Ödülü ise Türk sinemasının 'vamp' kadını olarak bilinen Suzan Avcı'ya verildi. Ödülünü yönetmen İsmail Güneş'ten alan Avcı, "Antalyalılar, çok uzun zaman oldu gelmeyeli, hepinizi çok özledim. Bu kez geldim. Çok güzel hediye alıyorum. 55 sene çalıştım. 367 film yapmışım. E artık emekli olduk. Bizi, Yeşilçamlıları artık sinemaya çağırmıyorlar. Korkuyorlar sanırım bizden" diye konuştu.

'FESTİVALE DESTEK VERMEK BOYNUMUZUN BORCU'

Bir diğer Onur Ödülü'nü de yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, meslektaşı Birol Güven'den aldı. Sınav, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Beni onurlandırdığınız için çok teşekkürler. 54 yıldır festivalin sloganından hareketle Türk sinemasının başrolünde olan festivali gururla omuzlarında taşıyan Antalyalıları kutluyorum. Türk sinemasının başrolünden Antalya düşmeyecektir. Buna inanıyoruz. Festival daha iyi, daha büyük organizasyonlarda dünyada yerini alacak. Ona doğru destek vermek de bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

ÖDÜLÜNÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ADADI

90'ın üzerinde sinema filminde oynayan Necla Nazır da gecede Onur Ödülü alan sanatçılardan oldu. Ödülünü, festivalin jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy'dan alan Nazır, "Ödülü, vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları, arkalarında bıraktıkları yetim evlatları ve aileleri adına alıyorum" dedi.

ABD'Lİ YILDIZA ALTIN ANAHTAR

Gecede ABD'li yıldız oyuncu Juliette Lewis'e festival tarihinde ilk kez 'sinema şehrinin altın anahtarı' verildi. Menderes Türel'in elinden anahtarı alan Lewis, Türkçe 'merhaba' diyerek konukları selamladı. Lewis, ödül için teşekkür etti.

ABD'Lİ YILDIZ TÜRK YEMEKLERİNİ BEĞENDİ

Festivale katılan bir diğer ABD'li ödüllü oyuncu olan Cristopher Walken'e de 'Onur Ödülü' verildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yıldız oyuncuya ödülünü birlikte verdi. Walken, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok güzel insanlarınız ve çok güzel yemekleriniz var. Bu ödülü bana layık görenlere teşekkür ediyorum" dedi.

SURİYELİ 8 ÇOCUK SAHNEDE

Festivalin ilk açılış filmi ve dünya prömiyerini Antalya'da yapacak 'Beni Bırakma' filminin Bosna Hersekli yönetmeni Aida Begiç de sahneye çağırıldı. Filmde rol alan Suriyeli 8 mülteci çocuk ile sahneye çıkan Begiç, sinemaseverleri selamladı, filmleri izlemeye çağırdı.