Sınıfra ''Bozkurt'' işareti yapan öğretmen meslekten atıldı

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Bismil ilçe merkezindeki bir okulda ücretli öğretmenlik yapan Ö.D., sınıftaki akıllı tahtanın önünde bozkurt işareti yaparken fotoğrafını çektirdi, bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, konunun hassasiyeti nedeniyle ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verdi, hakkında inceleme yapılması için bir müfettiş görevlendirdi.