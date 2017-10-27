Güncel Haberleri Sınıfra ''Bozkurt'' işareti yapan öğretmen meslekten atıldı

Sınıfra ''Bozkurt'' işareti yapan öğretmen meslekten atıldı

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'ndeki bir okulda, akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verildi, hakkında inceleme başlatıldı.

Sınıfra Bozkurt işareti yapan öğretmen meslekten atıldı
27 Ekim 2017 Cuma 00:05 tarihinde eklendi.
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Bismil ilçe merkezindeki bir okulda ücretli öğretmenlik yapan Ö.D., sınıftaki akıllı tahtanın önünde bozkurt işareti yaparken fotoğrafını çektirdi, bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
 
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, konunun hassasiyeti nedeniyle ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verdi, hakkında inceleme yapılması için bir müfettiş görevlendirdi.

DHA