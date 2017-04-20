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Şırnak'ta 16 terörist öldürüldü

ŞIRNAK'ın, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü hava destekli operasyonda, bugün sabaha karşı çıkan çatışmada 3 PKK'lı daha ölü ele geçirildi.

Şırnakta 16 terörist öldürüldü
20 Nisan 2017 Perşembe 10:32 tarihinde eklendi.
Böylece dün akşamdan beri süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.
 
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetlerinin ve Atak Helikopterinin ateş desteğiyle 13 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, bu sabaha karşı saat 05.30'da 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
 
Dün akşamdan beri süren operasyonlarda ölü ele geçirilen terörist sayısı 16'ya yükselirken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.