Şırnak'ta korkutan deprem paniğe neden oldu

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi’nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40'ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uludere'nin yanı sıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.