Şırnak'ta PKK'ya hava operasyonu!

ŞIRNAK Valiliği, Bestler- Dereler bölgesinde bugün düzenlenen operasyonda, 9 PKK'lı terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 4 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonu kapsamında, 5 Kasım 2017 tarihinde Uğur Tepe Bölgesinde tespit edilen 9 kişilik terörist grup, icra edilen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir."