Sivas'ta FETÖ'den 637 kişi tutuklandı

SİVAS Emniyet Müdürü Turan Aksoy, son 5.5 aylık dönemde kentte 637 kişinin FETÖ-PDY kapsamında, 199 kişinin ise narkotik suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Kentteki operasyonlar hakkında bilgiler veren Emniyet Müdürü Turan Aksoy, göreve başladığı son 5.5 aylık dönemde 637 kişinin FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklandığını söyledi. Tutuklanan bu 637 kişiden 213'ünün polis, 40'ının TSK mensubu, 62'sinin yargı mensubu olduğunu belirten Aksoy, "Vatandaşlarımızın da desteği ile bu örgütleri yok edeceğiz" dedi.

PKK/KCK, DAEŞ, DHKP-C, TKP terör örgütlerinde yönelik yapılan operasyonlara da değinen Aksoy, bu operasyonlar kapsamında 30 örgüt mensubunun tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Narkotik alanda yapılan çalışmaları da anlatan Aksoy şöyle konuştu:

"İlimiz çok geniş alanda, doğudan batıya kuzeyden güneye bütün yol birleşimleri 16 ilçesi ve 8 ile de komşu olmamız sınır olmamız hesabı ile de güzergahta bulunan bir il. Bu tacirlere yönelik mücadelede sonuna kadar devam edecek. Amacımız bunları tamamen yok etmektir, minimize etmek kavramını kabul etmiyoruz, ama yoğun bir dönemindeyiz. Beş buçuk aylık dönemde 199 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. Çalışmalar devam ediyor."