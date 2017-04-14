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Skandal paylaşımla ilgili suç duyurusu

SOSYAL medya hesabından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helaldir" şeklinde paylaşımda bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla görevden alınan İBB Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A. hakkında Cumhuriyet Halk Parti (CHP) üyesi avukat Sinan Bayat suç duyurusunda bulundu.

Skandal paylaşımla ilgili suç duyurusu
14 Nisan 2017 Cuma 14:29 tarihinde eklendi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran avukat Bayat, Ömer A. hakkında “Sosyal medya yoluyla Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret suçları” nedeni ile ceza davası açılmasını talep etti.
 
 
 
Bayat, suç duyurusunda “Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için mücadele veren, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi olarak ve 17 Nisan’da yapılacak referandumda ‘’Hayır’’ tercihinde bulunacak bir vatandaş, bu toprakların kazanımları ile avukat olmuş birisi ve yine namusuna, topraklarına göz dikmiş yedi düvele karşı, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan kahraman bir neslin torunu olarak, şüphelinin bu paylaşımını ahlaklı ve namuslu insanların kabul etmesi mümkün değildir” ifadesini kullandı.