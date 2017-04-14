Skandal paylaşımla ilgili suç duyurusu

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran avukat Bayat, Ömer A. hakkında “Sosyal medya yoluyla Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret suçları” nedeni ile ceza davası açılmasını talep etti.

Bayat, suç duyurusunda “Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için mücadele veren, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi olarak ve 17 Nisan’da yapılacak referandumda ‘’Hayır’’ tercihinde bulunacak bir vatandaş, bu toprakların kazanımları ile avukat olmuş birisi ve yine namusuna, topraklarına göz dikmiş yedi düvele karşı, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan kahraman bir neslin torunu olarak, şüphelinin bu paylaşımını ahlaklı ve namuslu insanların kabul etmesi mümkün değildir” ifadesini kullandı.