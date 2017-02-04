Soba can aldı

Alaşehir İlçesi'nin Belenyaka Mahallesi'nde oturan 2 çocuklu Mehmet ve Fatma Durukan çifti, evdeki sobada yaktıkları talaşın dumanından zehirlendi. Gün içinde sokağa çıkmayan yaşlı çiftin komşusu Sevim Kocatürk, bugün saat 12.00 sıralarında çifti merak ederek kontrol için eve gitti. Çiftin zehirlendiğini görünce sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Durukan'ın öldüğünü belirlendi. Mehmet Durukan ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Fatma Durukan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.