Şoke eden ihanet! İrem Sak'ı Didem Soydan ile aldattı...

Model Didem Soydan 1 hafta önce Cihangir’de yeni sevgilisi, fotoğrafçı Erdi Doğan ile görüntülendi. Habercilere “Bizi ilk kez görüyorsunuz ama uzun zamandır birlikteyiz” dedi. Bu aşk kareleri gazete ve internet sitelerinde yer aldı. Oyuncu İrem Sak şok geçirdi! Çünkü fotoğrafçı Erdi Doğan sevgilisiydi. Yakınlarına “Erdi’yle beraberdik, bu nasıl olur?” dedi.

Dostlarının teselli ettiği İrem Sak, arkadaş olduğu, geçen yaz birlikte gezdiği Didem Soydan’a telefon açmadı. Didem Soydan ile İrem Sak iyi arkadaştı.

İHANETİ GAZETEDEN ÖĞRENDİ

Fotoğrafçı Erdi Doğan ortak dostlarına “İrem’den 1 hafta önce ayrılmıştım, sonra konuşmadık. İlişki bitmişti” dedi. Didem Soydan ise sevgilisi Erdi Doğan ile arkadaşı İrem Sak’ın aşkının çok önceden sona erdiğini sanıyor! İhaneti gazetelerden öğrenen İrem Sak yakınlarına “İkisini de uzun süre görmek istemiyorum. O kadar üzgünüm ki kendime gelemiyorum” diyor. (POSTA)