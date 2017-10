Soma davasında tahliye kararı

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu, 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine öğleden sonra devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların bilirkişi raporlarını eleştirip yeni bir rapor istemesinden sonra söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin de bilirkişi raporlarında tüm şirket sorumlularının kusurlu bulunduğunu anlattı. Savcılık iddianamesinin de bu doğrultuda hazırlandığını ifade eden Kadir Çekin, Şüphelilere kusur bulmak için kendilerini delil bulmada zorunlu hissettiler. Dinamit atışlarından sonra yaşanan ani karbonmonoksit gazı yükselmelerini yangın olarak kabul ettiler. Sürekli yangın varmış gibi kabul ettiler. Bilirkişi raporuna göre ocağın çalışmadığı tatil günlerinde yangın yok, ama çalışma günlerinde yangın var. Bu şekilde rapor hazırlandı" dedi.



'SEN ANNENE SON BAKAYIM'



Bu sırada ölen madencilerin annesinden Elmas Kaya, avukata yönelik eleştirilerde bulundu. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun, salon dışına çıkartılmasını istediği Elmas Kaya, "Benim yerimde sen olsan nasıl sabredersin?Annene sor. 'Anne ben ölseydim, sen ne tepki gösterirdin', sor bakayım sana ne diyecek" sözleriyle tepkisini sürdürdü.



MANİSA SAVCILIĞININ SORŞUTURMASI BEKLENSİN



Can Gükan'ın avukatlarından Abdurrahman Gök ise, eşi ve kızının 'Soma'yı yaktı suçlamasında bulunduktan sonra ölü bulunan" Şaban Yılmaz dosyasının tekrar açılmasını, MİT ve emniyetten faciayla ilgili ellerinde bulunan bilgilerin istenmesini talep etti. Bir milletvekilinin TBMM kürsüsünden kapanan bir gazetenin yazarının da köşesinden Soma'daki kömür olayını gündeme getirmesinin ardından facianın yaşandığını ileri süren Gök, bunlarında akıllara sabotaj ihtimalini getirdiğini, bunun için de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konudaki soruşturmasının sonucunun beklenmesini istedi. Gök ayrıca, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Manisa eski Baro Başkanı Zeynel Balkız'ın da baktığı dosyaların incelenmesini de talep etti. Duruşmadaki diğer sanıkların avukatları da yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Avukatların konuşmalarını tamamlamasından sonra salonda oturanlar arasında bulunan ölen işçilerden Mahmut Akbulut'un babası Şerafettin Akbulut, adil bir yargılama istediklerini, mahkeme başkanının bu yönde karar vermesini istedi.



VARDİYE AMİRİ TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, talepleri aldıktan sonra arar kararları açıkladı. Buna göre, soruşturmanın başından beri tutuklu olan vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. 9 Ocak 2018 tarihine ertelenen duruşmada mahkeme yeni bilirkişi taleplerini reddetti.



Ara kararlar okunduğu sırada ise Can Gürkan, kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahkemenin tahliye kararı vermesi isi duruşma salonunu karıştırdı. Madenci aileleri hem sanıklara, hem de mahkeme heyetine tepki gösterdi. Polis aileleri, güçlükle salondan çıkardı. Bu sırada bazı madenci yakınları da baygınlık geçirdi. Duruşmadan sonra açıklama yapan avukat Selçuk Kozağaçlı da, mahkeme heyetinin değişmesine tepki gösterip, "Bu dava tahliyeler, ailelerin içini acıtmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ancak Mehmet Ali Günay Çelik de gereken cezayı alacaktır. Ancak bunun yanında bu yargılama devam ettiği sırada Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni bir soruşturma açması kanunsuzdur, arkadan dolanmadır, suçtur. Adalet Bakanına soruyoruz, bu var olan yargılamayı sürüncemede bırakmaktadır" dedi.