Somali’de bir saldırı daha! 23 ölü, en az 30 yaralı

Somali’nin başkentinde 350 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından dün gece yine bir otelde beş saldırganın düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla yaralı var.

Cumartesi günü öğleden sonra bir intihar bombacısının arabasını otelin girişinde havaya uçurmasının ardından diğer saldırganlar oteli zorla ele geçirdi. Teröristler kontrol altına alınana kadar çatışmalar gece boyunca devam etti. Başkanlık sarayına yakın bir bölgede gerçekleşen saldırıda gece boyu süren kuşatmada teröristlerden üçü ölü ikisi hayatta ele geçirildi.

Nasa-Hablod oteldeki misafirlerin arasında Somali bakanlarından biri de konaklıyordu. Güvenlik güçleri aralarında bakan da dahi 30 kişiyi saldırganlardan kurtardı.

Hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir emniyet görevlisi, eski bir meclis üyesi ve eski bir bakan da bulunuyor.

Afrika’nın en aşırıcı gruplarından Al-Shabaab saldırının hemen ardından saldırıyı üstlendi ve savaşçılarının otelin içinde olduğunu duyurdu. Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke saldırıyı kınadı.