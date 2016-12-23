Son 1 yılda Kağıthane ev fiyatları

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Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli ve Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu Kağıthane’nin emlak değerini arttırdı. Bu gelişmeler ile birlikte lokasyon avantajına sahip olan Kağıthane, İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı bölgeler arasında kendine yer buldu.



Kağıthane, sahip olduğu avantajlı lokasyon, Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli ve önümüzdeki yıl hizmete açılacak olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun da etkisiyle satılık ev arayışında olan vatandaşların en çok tercih ettiği ilçelerden biri oldu. Bunun bir sonucu olarak bölge, tercih edilebilirlik açısından kendini geliştirdi ve emlak değerini arttırdı.



Kağıthane, bölgede başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sonucu gayrimenkul üreticilerinin odağında yer aldı. Bölgede 2018 yılının sonuna kadar toplam 31 konut projesi teslim edilecek ve bu projelerde toplam 3 bin 119 daire bulunuyor. Gelin gelişmeler daha detaylı bakalım..



Satılık ev fiyatları son 3 ayda azaldı



Satılık ve kiralık ev fiyatlarında geçen yıla göre artış görülen Kağıthane’de REIDIN verileri baz alındığında geçen yıl Ekim ayı itibariyle 2 bin 890 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı Ekim 2016 itibariyle %12,73 aratarak 3 bin 258 TL oldu. Geçen yıl aylık %2,24 değer kazanan Kağıthane, bu yıl aylık %0,67 değer kazandı. Proje sayısının artışı ile birlikte metrekare satış fiyatı artış ivmesinde azalma görülen Kağıthane’de son 3 aylık veriler metrekare satış fiyatlarının %0,32 azaldığını gösteriyor. Bu yılın Ekim, Eylül, ve Ağustos aylarına baktığımızda ise sırasıyla %0,12 , %0,55 ve %0,27 lik değer azalması göze çarpıyor.

Kira fiyat trendi artışta



Geçen yıl Ekim ayında ortalama metrekare kira fiyatı 13,39 TL seviyesinde gerçekleşen Kağıthane’de tam bir yıl sonra aynı tarihte %11,95’lik bir artışla ortalama metrekare fiyatı 14,99 TL oldu. 2015 yılında aylık ortalama değer kazancı %1,6 olan Kağıthane’de bu yıl değer artışı bir miktar azalma eğilimi göstererek %0,63 oldu. 2016 yılında Ekim, Eylül ve Ağustos ayları baz alındığında ise kira değerindeki artış sırasıyla %0,07, %0,13 ve %0,27 oldu.

Yeni konut projeleri Kağıthane’de yükseliyor



Kağıthane’de kentsel dönüşümün etkisiyle yükselen markalı konut projelerinin sayısı oldukça fazla.. Bölgede 31 konut projesi 2018 sonu itibariyle teslim edilecek. Bu projelerden 3 bin 119 adet daire arz edilecek ve yeni sahipleriyle buluşacak. Bu projelerde gelirinize göre ev bulma şansınız çok yüksek, metrekare satış fiyatları 3 bin 505 TL’den 19 bin 995 TL ye kadar geniş bir yelpazede alıcılara sunuluyor.



Kaynak: Zingat