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Son dakika... Diyarbakır'da okulda silahla kavga!

DİYARBAKIR’ın Çermik İlçesi’ne bağlı Yabanardı Köyü’nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde iki akraba aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya döndü. Silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Son dakika... Diyarbakırda okulda silahla kavga!
16 Nisan 2017 Pazar 11:43 tarihinde eklendi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 
İddiaya göre, Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68), Şeyhmus (32) ve İdris Yıldız silahla vurularak yaralandı. 
 
Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 
 
Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltına alındı.