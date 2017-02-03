Sosyal medyada PKK/KCK'yı övenlere operasyon

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK, örgüt elebaşı ile mensuplarını öven, terör örgütünün propagandasını yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden şahıslara yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince kent merkezinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekât polislerinin koçbaşlarıyla demir kapıları kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, 22 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 22 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.