Sosyal medyadan tepki yağdı!.. 'Şeriat'a göre gayrimeşru doğan kız çocuğu...'

Mısır'da bir din adamı, Müslüman erkeklerin gayrimeşru doğan kız çocuklarıyla evlenebileceklerini söyledi.

Mısır'da Al-Azhur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Selefi din adamı Mazen Al-Sersawi, gayrimeşru doğan kız çocuklarının babalarının soy isimlerini almadıklarını ve "Şeriat'a göre gayrimeşru doğan kız çocuğu o erkeğin kızı değildir ve ona atfedilemez" dedi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan açıklamada Mazen Al-Sersawi, çocuklara "bir zarar verilmedikçe" evlenmelerinin yanlış olmadığını ve "Şeriat'ta kız çocuklarına evlilik için bir yaş biçilmediğini" söyledi.