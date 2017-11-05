Dünya Haberleri Sosyal medyadan tepki yağdı!.. 'Şeriat'a göre gayrimeşru doğan kız çocuğu...'

Sosyal medyadan tepki yağdı!.. 'Şeriat'a göre gayrimeşru doğan kız çocuğu...'

Mısır'da bir din adamı, Müslüman erkeklerin gayrimeşru doğan kız çocuklarıyla evlenebileceklerini söyledi.

Sosyal medyadan tepki yağdı!.. Şeriata göre gayrimeşru doğan kız çocuğu...
05 Kasım 2017 Pazar 16:33 tarihinde eklendi.
Mısır'da bir din adamı, Müslüman erkeklerin gayrimeşru doğan kız çocuklarıyla evlenebileceklerini söyledi.
 
Mısır'da Al-Azhur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Selefi din adamı Mazen Al-Sersawi, gayrimeşru doğan kız çocuklarının babalarının soy isimlerini almadıklarını ve "Şeriat'a göre gayrimeşru doğan kız çocuğu o erkeğin kızı değildir ve ona atfedilemez" dedi.
 
Sosyal medyada büyük tepki toplayan açıklamada Mazen Al-Sersawi, çocuklara "bir zarar verilmedikçe" evlenmelerinin yanlış olmadığını ve "Şeriat'ta kız çocuklarına evlilik için bir yaş biçilmediğini" söyledi.