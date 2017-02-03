Son zamanlarda doping kullandığı için madalyası geri alınan ve başarıları iptal olan sporcuları duymaktayız. Uzun bir hazırlık sürecine girip yarışmalara hazırlansalar da bu sporcuların bir doping testi yüzünden başarıları iptal oluyor. Peki, neden spor kamuoyu ve Olimpiyat Komitesi doping konusunda hassas. Önce dopingin ne demek olduğuna bir bakalım.



Doping, performans arttırıcı özelliği olan ilaç ve maddelerin genel adıdır. Doping kullanmak, performans arttırıcı özelliği nedeniyle birçok sporcuya çekici gelir ancak doping tamamen sağlıksız yollarla beslenmeye benzer. Doping, sporcuların performansını arttırsa da olumsuz birçok yan etkiyi de barındırmaktadır. Kesinlikle doğal olmayan dopingler, sporcunun gücünü anlık olarak yükseltir. Bu ilaç veya maddeleri kullanan sporcular daha güçlü kas yapılarına sahip olur.



Doping Kullanmak Neden Yasak?



Doping kullanmak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne göre ve de tüm sportif faaliyetlerde yasaklanmıştır. Geçici bir süre sporcunun gücünü arttıran bir yöntem olsa da olumsuz etkileri oldukça fazladır. Olumsuz özellikleri arasında yüksek tansiyon, çarpıntı, sinirlilik, saç dökülmesi gibi durumlar vardır. Hatta uzmanlar, doping kullanmanın ölüme bile yol açabileceğini belirtir. Bu fiziksel etkilerinden dolayı doping kullanmak resmi organizasyonlarda yasaklanmıştır.



Doping kullanmanın yasak olmasının diğer nedenleri de etik ve ahlak sınırları içinde kendini var eder. Doping kullanmak, sporun anlayışına ters bir eylemdir. Sporcular, yetenekli oldukları kadar aynı zamanda ahlaklı ve dürüst kişiler olmalıdır. Bir sporcu, yasal olmayan yollara başvurarak başarı sağlamak yerine kendi öz becerisi ile başarılı olmalıdır. Doping kullanmayı, bir hile yapmaya benzetebiliriz. Hile yaparak başarıya herkes ulaşabilir önemli olan hileye başvurmadan başarmaktır. Bu gibi fiziksel ve ahlaksal nedenlerden dolayı dopingin yasaklı olduğunu söyleyebiliriz.



Sporcular Neden Doping Kullanır?



Bunun en basit sebebi şudur: Kısa yoldan başarılı olmak. Diğer nedeni de sporcunun kendi becerilerine güvenmemesidir. Sporcular, mücadele sırasında kendisini rakiplerinden daha zayıf görebilir ve bunun sonucunda işini garantiye almak için doping kullanma yöntemine başvurabilir. Kazanmak, çevresindeki insanlar arasından hızlı bir şekilde sıyrılmaya çalışmak, doping kullanmanın ana nedenleridir.



Neden Doping Kullanmamalı?



Dopingin sağlık açısından son derece zararlı bileşenlerden oluştuğunu ve de yan etkilerini yukarıda belirttik. Buna ek olarak bir yarışmada yalnızca başarı ya da bir madalya kazanacağım diye doping kullanan bir sporcu, geçmişini de tehlikeye atabilir. Kullandığı doping, sporcuların geçmişteki başarılarını olumsuz olarak etkileyebilir. Doping kullanmanın hiçbir faydasının olmadığını ve de daha çok fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

