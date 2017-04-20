St. Petersburg saldırısıyla ilgili Türkiye iddiası

Rus basınında çıkan haberlere göre, bugün görülen davanın kararını okuyan Hakim Yelena Lenskaya, davanın onuncu sanığı Azimov'un tutuklu yargılanmasına hükmetti. Davadaki delillere göre Azimov'un saldırıyı gerçekleştirmek için parayı Türkiye'de gizlenen bir terörist gruptan, elden teslim aldığı iddia edildi.