Ekonomi Haberleri Standard & Poor's, Türkiye'nin notunu açıkladı

Standard & Poor's, Türkiye'nin notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi

Standard Poors, Türkiyenin notunu açıkladı
04 Kasım 2017 Cumartesi 00:33 tarihinde eklendi.
 
 
ÖNCEKİ DEĞRELENDİRME
 
Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti.
 
BEKLENTİLER DEĞİŞTİRMEYECEĞİ YÖNÜNDEYDİ
 
Piyasalardaki genel beklenti kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönündeydi. 
 
 
Hürriyet
 