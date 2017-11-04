Standard & Poor's, Türkiye'nin notunu açıkladı

ÖNCEKİ DEĞRELENDİRME

Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti.

BEKLENTİLER DEĞİŞTİRMEYECEĞİ YÖNÜNDEYDİ

Piyasalardaki genel beklenti kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönündeydi.

Hürriyet