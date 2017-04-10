Stockholm saldırganından kan donduran ifadeler!..

Aftonbladet gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 39 yaşındaki ifadesinde ‘‘inançsızların üzerine sürdüm’’ diye konuştu.

Özbekistanlı terörist, ifadesinde ayrıca terör örgütü IŞİD mensubu olduğunu söyleyerek, saldırı emrini IŞİD’in Suriye kolundan aldığını, eyleminin amacının ‘‘Suriye’deki bombalamaları protesto etmek’’ olduğunu belirtti.

Ayrıca aynı gazetenin haberine göre saldırının gerçekleştirildiği kamyonda ‘yanıcı madde’ yada ‘birleştirilerek tehlikeli bir madde haline getirilebilecek madde’ bulunduğu da polis kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Haberde bu maddelerin ‘gaz tüpleri, kimyasal madde, çivi ve vidalar’ olduğu belirtildi.

Stockholm’de şirket lokallerine polis baskını

Stockholm’de Cuma günü gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısının ardından operasyonlarını aralıksız sürdüren İsveç polisi dün gece Sollentuna semtinde bulunan bir şirket lokaline baskın düzenledi.

Polisin bilgi vermekten kaçındığı baskında, bazı görgü tanıkları şirket lokaline, aralarında ağır silahlı güvenlik görevlilerinin de bulunduğu, çok sayıda polisin katıldığı baskının ardından, bazı evrak ve bilgisayarların poşetler içerisinde polis araçlarına taşındığını söylediler.

Bazı gezetelerin konuşmayı başardığı şirket sahibi kendisinin polis tarafından sorgulandığını, terör saldırısı nedeniyle tutuklanan 39 yaşındaki Özbek vatandaşı zanlının şirketin de hiçbir zaman çalışmadığını belirterek, kendisiyle sadece 2016 yılında iş görüşmesi yaptıklarını, ancak zanlının işe alınmadığını söyledi.