Stockholm saldırısında 1 tutuklama,1 gözaltı

Stockholm savcılığı basın sözcüsü Karin Rosander’in yaptığı açıklamaya göre dün gece İsveç emniyet birimlerinin Arlanda Havalimanı yakınlarındaki Märsta semtinde gözaltına alındığını açıkladıkları şüphelinin ‘yüksek derecede terör şüphelisi’ olarak tutuklanmasına karar verildi.

Savcılık en geç Salı günü saat 12.00’ye kadar şüphelinin tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine karar vermek durumunda.

Yakalanan ilk zanlının ardından Stockholm’de yabancıların yoğunlukta yaşadığı Hjulsta semtinde de bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre Märsta ve Hjulsta semtlerinde yakalanan iki kişinin birbirleriyle ilişkileri olabilir.

Kamyonlu terör saldırısının ardından polis ‘ilişkiye geçmek’ istedikleri bir kişinin fotograflarını yayınlamış, bu kişinin olayın olduğu saat ve bulunduğu mekan uyarınca polis için ‘özellikle ilginç’ olduğu açıklanmıştı.

Emniyet birimlerinin dün gece yaptıkları basın toplantısında yakalanan kişinin, fotograftaki kişi ile aynı kişi olup olmadığı sorusunu emniyet yetkilisi Jan Evasson ‘‘Eşkalde benzerlikler var.Umarız aynı kişidir’’ şeklinde yanıtlamıştı.

Stockholm’deki terör saldırısının ardından İsveç’te sınır kontrollerinin sıkılaştırılması kararı alındı.Karar uyarınca Kuzey ülkeleri (Norveç,Danimarka,Finlandiya) ve AB ülkeleri sınır kapıları da dahil olmak üzere herkesin hem giriş hem de çıkışlarda pasaport ve kimlikleri kontrol edilecek.Sıkılaştırılmış sınır kontrolleri 10 gün geçerli olacak.

İsveç istihbarat teşkilatı SÄPO sözcüsü de dün gece ki basın toplantısında kendilerinin de benzer eylem gerçekleştirme potansiyeli olan kişi ve ortamlarda kontrollerini sıklaştırdıklarını belirtti.

Dün gece saldırıda yaralanan bir kişinin daha ölmesiyle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı dörde yükseldi.

Sağlık birimleri toplam 15 yaralının tedavi edildiğini, bunlardan dokuzunun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Tutuklanan şüpheli ‘büyük olasılıkla’ kamyonu kullanan kişi

Stockholm’deki dünkü kamyonlu terör saldırısında tutuklanan şüphelinin ‘büyük olasılıkla’ kamyonu kullanan kişi olduğu belirtildi.

Polis yetkililerinden basına yansıyan bilgilere göre dün akşam Arlanda Havalimanı yakınlarında yakalanarak tutuklanmasına karar verilen şüphelinin saldırıda kullanılan kamyonu kullanan kişi olması çok büyük ihtimal.

Stockholm saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı bulundu

Stockholm’deki dünkü terör saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı madde bulundu.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin değişik polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre dünkü saldırıda kullanılan komyonda ele geçirilen patlayıcı dolu çanta bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.