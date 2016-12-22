Suikastçinin El Nusra'cı numarası tutmadı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u alçak bir saldırıyla katleden saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın, suikast sonrası ortaya çıkan ilişki ağı FETÖ bağlantısını güçlendirdi. Altıntaş’ın, olay anında yansıtmak istediği “El Nusracı” görüntünün büyük planın parçası olduğu sanılıyor. Altıntaş’ın, Arapça dil uzmanları eşliğinde defalarca izlenen saldırı anındaki görüntülerinde iki önemli ayrıntı tespit edildi. Altıntaş’ın çok kötü bir Arapça ile söylediği ve Türkçe karşılığı "Bizler yaşadıkça dâima cihâd etmek üzere Muhammed'e bey'at edip söz vermiş kişileriz" anlamına gelen sözlerin radikal cihatçı terörist gruplar El-Kaide ve El-Nusra tarafından kullanıldığı da belirlendi. Ancak Altıntaş’ın bozuk Arapça telaffuzu “son dakikada ezberlenmiş” kanaatini güçlendirdi.

YANLIŞ ELİNİ KALDIRDI!

Dikkat çeken ikinci önemli ayrıntı ise Altıntaş'ın Tekbir getirirken sağ el işaret parmağı yerine sol elini kaldırması oldu. “Allah Birdir” anlamı taşıyan bu hareket, sakat olmadığı sürece sadece sağ elle yapılıyor.

AĞAR: BASİT BİR HATA DEĞİL

Suikastı AKŞAM’a değerlendiren terör uzmanı Abdullah Ağar, “Neşidelere kadar giren bu sözler radikal çihatçı terör örgütlerinin sloganı olmuş durumda. Radikal cihatçı görüntüsü veren saldırganın sloganlaşmış bu ifadeyi söylemede zorlanması mantıklı değil. Saldırganın Tekbir sırasında sağ el yerine sol elinin havaya kaldırması da bir cihatçının yapacağı basit bir hata değil” şeklinde konuştu.

Cenazesini kimse almadı

Terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemleri sona erdi. Altıntaş'ın cenazesini almak için şu ana kadar hiçbir yakınının başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği belirtildi.

Adres yanıltma ihtimali güçlü

Altıntaş’ın FETÖ bağlantıları ve suikast anındaki bu acemilikleri dikkate alındığında adres yanıltma ihtimali güçleniyor. El Nusra’nın açıklama yaparak saldırıyı üstlenmesi de planın bir parçası olabilir. Rus Büyükelçisi’ne yönelik saldırıyı FETÖ’nün yaptığı kesinleşirse, örgütün yeni bir sürece geçtiği de kesinleşmiş olur. Bu tabloya göre FETÖ’nün, marjinalleşme, radikalleşme ve intihar eylemi boyutunda terörize olmaya evrildiği tartışılabilir.

İstihbarat desteği var

Suikastın planlanması ve gerçekleştirilme şeklinin münferit bir terör saldırısı olmadığını ortaya koyduğunu vurgulayan Abdullah Ağar, “Böyle bir terör saldırısının istihbarat desteği olmadan gerçekleştirilmesi oldukça zor. Saldırganın lise çağından itibaren ilişki ağı irdelendiğinde çok güçlü FETÖ bağlantısı ortaya çıkıyor” dedi.

Akşam