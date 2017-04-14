Suriye Havayolları uzun menzilli Airbus A340 uçağı aldı

Suriye Havayolları filosuna uzun menzilli, dört motorlu Airbus A340 tipi uçak ekledi. İki hafta önce Suriye’ye giden uçak, ilk yurtdışı seferini de Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’ye uçtu.

Uçağın Dubai Havalimanı’ndaki fotoğrafı, Türk spotter yani uçak fotoğrafçısı Gökhan Sarıgöl tarafından çekildi. YK-AZA tescilli uçak, Airbus tarafından 2000 yılında imal edildi. Uçak Hong Kong merkezli Cathay Pacific ve Sri Lanka Havayolları’nda görev yaptı. Uçağın geçen yıl sonunda İranlı bir şirkete oradan da Suriye Havayolları’na satıldığı belirlendi.

Halen Suriye Havayolları’nda 6 adet A320 ve bir A340 tipi uçak bulunuyor. Havayolu şirketi Şam’dan bazı iç hat noktalarının yanı sıra Mısır’da Kahire, Ürdün’de Amman’a, Cezayir’e ve Sudan’da Hartum’a tarifeli olarak uçuyor.