Suriye'de kimyasal saldırı; yüzlerce ölü var iddiası

Rus haber ajansı RİA’nın verdiği habere göre Uluslararası koalisyonun uçakları Deyrizor'da IŞİD'in kimyasal silahlarının bulunduğu depoya ateş açtılar. Zehirli maddeden zehirlenen yüzlerce terörist ve bölge sakini hayatını kaybetti.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının dün yerel saatle 17:30-17:50'de gerçekleştiği belirtildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan haberde, "Saldırı yerinde beyaz duman daha sonra zehirli maddenin varlığını gösteren sarı duman oluştu. Yangın 22:30'a kadar devam etti" denildi.

Açıklamada, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin teröristlerin kimyasal maddelere sahip olduğunu gösterdiği belirtildi. Aynı zamanda Suriyeli askerler bir kez daha Şam'ın kimyasal silaha sahip olmadığını açıkladı.