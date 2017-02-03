Suriye'den kaçırıldı, İstanbul'da yakalandı, paha biçilemiyor

FATİH'te Suriye uyruklu bir kişide Asur medeniyetine ait 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu R.A.'nın (30) yanında getirdiği tarihi eserleri satacağı yönünde gelen bir ihbarı değerlendirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler R.A.yı Fatih'te gözaltına aldı. Yapılan aramada da 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

SURİYE'DE MÜZE YAĞMASI SONUCU ELDE EDİLMİŞ

5 parça tarihi eser incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan incelemelerde 5 parça tarihi eserin Asur medeniyeti M.Ö. 2000 dönemine ait olduğunu belirledi.

Müze görevlileri, bu tarihi eserlerine Suriye'deki iç savaş sebebiyle müzelerin yağmalanması sonucu yurt dışına çıkartılarak satılacak eserler arasında olduğunu değerlendiriyor. Müze Müdürlüğü yetkilileri tarihi eserlerin paha biçilemez olduğunu belirtti.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)