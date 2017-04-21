Suriyeli minik Ayşe'nin dramı

İdlib kentinde 5 ay önce rejime ait uçakların hava saldırısında mazot deposunun patlaması sonucu hemen yanındaki evlerinde çıkan yangında minik Ayşe Sellum, ağır yaralandı. Suriye'deki ilk müdahalesi yapılan minik kız, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne getirildi. Hatay'daki hastanelerde tedavi edilen minik kızın vücudunda ağır yanık izleri kaldı. Başı, yüzü, elleri ile bacaklarında yanık olan minik kıza estetik ameliyat yapılması gerekiyor.

48 yaşındaki baba Abdullah Valid Sellum, İdlib'te yaşadıkları acı olayda kızı Ayşe'nin yandığını ve 5 aydan bu yana Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledi. Ancak eşi Hene Sellum'un halen İdlip'te olduğunu ve Türkiye'ye gelemediğini anlatan Sellum, eşinin Hatay'a getirilmesi ve kızının estetik ameliyat edilmesi için yetkililerden yardım istedi.