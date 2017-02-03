Suriyelilerin yardım izdihamı

Merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyelilerin yanına gelen ve kimliklerini açıklamak istemeyen 4 kişi, yardım yapacaklarını belirterek liste hazırlayacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından bu kişilerin çevresi Suriyelilerle doldu. Yüzlerce Suriyelinin arasında kalan 4 kişi, su tankerinin üzerine çıktı. Suriyeliler, uzun uğraşlardan sonra bu kişilere isimlerini yazdırırken zaman zaman da izdiham yaşandı.
Liste yapanlar ise, hayır kuruluşu için liste yaptıklarını, yardımların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.