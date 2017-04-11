Sürpriz misafir

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Sarı- kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor; Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet Çalık, Linnes, Josue, Selçuk, Yasin, Rodrigues, Bruma ve Eren'i ilk 11'de görevlendirirken, Lukas Podolski ile Wesley Sneijder da 18 kişilik kadroda yer aldı.

Igor Tudor, TT Arena'da oynanan Adanaspor maçına göre ise 2 isimde değişikliğe gitti. Tudor, Adanaspor karşılaşmasında Cavanda ve Podolski'ye görev verirken Medipol Başakşehir mücadelesinde Chedjou ile Bruma'ya forma verdi.

ADVOCAAT, SARI-KIRMIZILILARI STATTA İZLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı için stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında 23 Nisan pazar günü Galatasaray deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya gelerek sarı-kırmızıları yakından takip etti.

Bu arada maç öncesi düzenlenen seremoniye çıkan çocuklar, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polis üniforması giydi.