Survivor 2017 için bomba yorum! Adem artık...

Survivor Panoroma'da ünlülerin bireysel dokunulmazlık oyunu masaya yatırıldı. Adem'in dokunulmazlık sembolünü Sabriye'ye bırakmaması tartışma konusu oldu.

Semih Öztürk, Adem'in bu kadar desteklendiğini bilmemesinden kaynaklı olabileceğini ve Adem'in belki artık Sabriye'nin gitmesini istediğini söyledi.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıççı, Türk boksör. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.

Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye adına ter döktü.