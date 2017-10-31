Survivor Nagehan'ın çıplak fotoğraflarını kim yaydı

Olay geçtiğimiz günlerde Nagihan Karadere'nin çıplak fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla başladı. Fotoğrafların ardından milli atletin eski eşi hakaret içerikli sözler söyleyerek eşini yerden yere vurdu. Milli atlet, bu fotoğrafları evli olduğu zamanda eşi Uğur Gökçe'ye gönderdiğini, eski bir kare olduğunu iddia etti. Fotoğrafın Karadere'nin boşandığı eşi Uğur Gökçe tarafından internete konulduğu ve söz konusu kolun eski eşine ait olduğunu belirterek, eski eşinden şikâyetçi oldu. Savcılığa başvuran Karadere, bu fotoğrafları basına sızdıran eşinin şantajına maruz kaldığını iddia etti.