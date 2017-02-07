Survivor'da İlhan Mansız ve Fatih arasında büyük bir kavga!

Survivor 2017'de bu akşam elenecek isim belli olacak. Hem ünlüler hem de gönüllüler takımından adayların çıkması işleri karıştırmış, iki takımda da yazılan isimler arkadaşlarına sitem etmişti. Survivor'da bu akşam adaya veda edecek isim belli olacak. Yarışmada günler ilerledikçe heyecan da artıyor. Peki Survivor'da bu akşam kim elenecek? İşte adada yaşananlar:

Survivor'da dün akşam ödül oyununu ünlüler takımı kazanırken, gönüllüler takımında ise sakin bir hava vardı. Ödülün ardından kimse bir biriyle tartışmazken, iki takımda iyi mücadeleden dolayı bir birlerini tebrik etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNLARINDA YAŞANANLAR

Gönülllüler takımında iki kişinin dokunulmazlık için seçilmesinin ardından ikinci dokunulmazlık ödülünde gözler ünlülerdeydi. Survivor 2017'deki bu haftanın ikinci elemesinde ise kazanan gönüllüler oldu. Bu şekilde iki kişi ünlüler, iki kişi ise gönüllüler takımından eleme adayı oldu. Peki, Survivor 2017 bireysel dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?

Survivor'da hafta sonu oynana iki dokunulmazlık oyunundan çıkan sonuçlara göre elenme adayları belli oldu. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti. İkinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kaybederek sonuç ortaya çıktı. İki takımda 2'şer aday çıkardı fakat bu adaylar takım içinde büyük tartışma yarattı.

Survivor'da yaşanan dokunulmazlık oyunlarının ardından iki takımdan toplam 4 aday eleme potasına dahil oldu. Heyecan dolu yarışmaların yaşandığı dokunulmazlık oyunları sonucunda iki takımda risk altında. Dokunulmazlık oyununun analizinin yapıldığı ve yüzleşmelerin yaşandığı konseyde ilk ismi Gönüllüler'in toplu oylaması belirledi. Nefes kesen oylama sonucunda 6 'gitsin' oyu alan Denisa birinci aday oldu. "Arkadaşlar biraz dinlenebilir miyim? Potada olmak çok yorucu. Bu bir strateji mi? Çok yoruldum, anlamıyorum!" sözleriyle arkadaşlarına sitemde bulundu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı alan Volkan açıkladı.

ERDİ VE DENİSA ELEME ADAYI

Performansı baz aldığını ifade eden Volkan, Erdi ismini verdi. Böylece Survivor'ın ilk eleme adayları Erdi ve Denisa oldu. Bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Gönüllüler kaybettikleri ilk dokunulmazlığın ardından oldukça bilenmişlerdi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Ada konseyine giden ünlüler arkadaşlarından 2 kişinin ismini vererek eleme potasına soktu ve eleme potasına giren 4 kişinin adı da kesinleşti. Böylece elemeye Adem, Sabriye, Denisa ve Erdi kaldı.

ADEM VE SABRİYE ELEME ADAYI OLDU

Daha önce eleme adayı olarak belirlenen Denisa ve Erdi'nin yanına 2 isim daha eklendi. Ünlüler Takımı yarışamcılarından Sabriye, konseyde en çok ismi yazılan yarışmacı olunca eleme adayı oldu. Ünlüler Takımı'nda dokunulmazlık sembolünü kazanan Sedat ise eleme adayı olarak Adem'i gösterdi. Böylelikle Survivor'da haftanın eleme adayları Denisa, Erdi, Adem ve Sabriye olarak belirlendi.

İLHAN MANSIZ VE ÇILGIN SEDAT GERİLİMİ

Ünlüler takımında Çılgın Sedat ve İlhan Mansız sarasında gerilim tırmanıyor. Çılgın Sedat, İlhan Mansız'ın sporcu olmasından dolayı kendisini takımın kaptanıymış gibi görmesini eleştirdi.İlhan Mansız ise ünlü şarkıcının sporcu geçmişini kendisiyle kıyaslamasını komik bulduğunu söyledi.

Takım arkadaşının "Surivor futbol oyunu değil" şeklindeki sözleri üzerine eski milli futbolcu, "Hepimiz oylamaya girebiliriz. Bunu büyük bir sorun haline getirmemeli. Sedat'ın benim kadar sporla uğraşmış olarak görmesini komik buluyorum. Herkes grubun içinde rolünü bilecek. Bilmese de zamanla öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.

FATİH VE İLHAN MANSIZ BİRBİRİNE GİRDİ

12. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da 2 eleme adayının belli olmasının yanı sıra dokunulmazlık oyunlarında da kıyasıya mücadele verildi. Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanırkern, bireysel dokunulmazlık ünvanın sahibi ise Sedat oldu.

Survivor son bölüm fragmanında ise İlhan Mansız ve Fatih'in kavga ettiği görülüyor! Kavga o kadar şiddetli ki akıllara diskalifiye mi olacaklar sorusu geliyor.